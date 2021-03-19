«Динамо» и «Шахтер» синхронно вылетели из Лиги Европы

Главное: Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» провели ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. К сожалению, в следующий этап представителям Украины пробиться не удалось.

Детали: Сегодня, 18 марта, в Европе были сыграны ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» в Киеве принимал римскую «Рому», а киевское «Динамо» на выезде играло против испанского «Вильяреала».

После проигрыша в домашнем матче со счетом 0:2, киевлянам не оставалось ничего иного, как столько же забивать на выезде, и при этом не пропускать. И начали подопечные Мирчи Луческу довольно активно, прессинговали соперника на их половине, но до остроты у ворот «Вильяреала» дело не доходило.

В свою очередь хозяева поля, выждав подходящий момент, провели разящую атаку, которую точным ударом головой замкнул Морено уже на тринадцатой минуте. А за десять минут до перерыва он же удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой Мыколенко.

Во второй половине встречи обе команды, что называется, доигрывали эту дуэль. Одни не хотели, другие особо и не могли. Как результат — без особой остроты у ворот друг друга и закономерная победа хозяев — 2:0 и имено они идут в четвертьфинал.

«Шахтер» же в Киеве тоже не сумел ничего противопоставить итальянской «Роме». Проиграв на выезде со счетом 0:3, подопечные Луиша Каштру уступили и дома. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а едва началась вторая половина встречи, как Майораль вывел гостей вперед. Спустя десять минут Мораес сравнял счет, но все тот же Майораль на 72-й минуте встречи поставил точку в матче — победа «Ромы» 2:1 и подопечные Паулу Фонсеки шагают в четвертьфинал.

В тему: В первом поединке киевляне дома проиграли «Вильяреалу» со счетом 0:2.