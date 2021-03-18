В Киеве локдаун: где можно будет отдохнуть?

20 и 21 марта в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет шоу-программа, посвященная лошадям. Гостей ждет близкое общение с лошадьми древних пород, конные выступления и мастер-классы по дрессировке и уходу за ними. А еще: незабываемое путешествие в эпоху средневековья, древнеславянские забавы, игры, танцевальные флеш-мобы, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни наших предков.

С соблюдением норм карантинного режима отдохнуть, подышать свежим воздухом, насладиться ярким действом и зарядиться энергией можно будет в Киевской области. 20 и 21 марта Древний Киев приглашает провести весенние выходные весело и познавательно, окунувшись в атмосферу Киевской Руси. В Княжестве на основе данных современной науки воссоздается Киев V-ХIII веков в его реальном размере, с полной исторической достоверностью. Здесь также возрождаются дух и атмосфера тех времен.

Гостям Княжества откроется настоящий, живой средневековый город с воссозданными шедеврами средневекового зодчества. Гости Древнего Киева увидят монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян Х-ХII веков, огромные метательные орудия — требушеты, а также уникальную воссозданную действующую деревянную церковь Х века.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток. Кроме непревзойденной архитектуры и средневекового колорита гостей Древнего Киева ждет множество собственных исторических открытий.

Здесь каждый почувствует себя настоящим жителем Средневековья, сев в седло боевого коня, услышав скрип тележных колес, уловив запахи деревянных построек.

Древний Киев богат на чудеса. Одно из них — это уникальные лошади редких исторических пород. Только здесь можно увидеть прекрасных скакунов легендарных пород, которым более тысячи лет. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

В эти выходные, 20 и 21 марта, в Княжестве пройдет шоу-программа «Мир лошадей», которая познакомит гостей Древнего Киева с этими прекрасными животными. Посетители узнают много нового и интересного о происхождении пород, их особенностях. На открытых мастер-классах по уходу и дрессировке опытные коневоды поделятся профессиональными секретами, чтобы эти прекрасные животные были не только здоровыми и послушными, но и стали настоящими друзьями. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать на них верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир».

Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 или (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Жители Древнего Киева пригласят посетителей стать активными участниками развлекательной программы и принять участие в веселых конкурсах, славянских забавах, мастер-классах и танцевальных флеш-мобах.

Каждый гость Древнего Киева почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам и попытаться прочесть указатели на старославянском языке, зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память, в средневековом тире — научиться метать топоры в цель, а в гостях у волхвини — прикоснуться к древним тайнам и отведать травяных напитков по забытым рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com