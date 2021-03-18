Главные новости за 18 марта 2021 года

— Карантин в Киеве решили усилить. Ограничения будут действовать три недели.

— Министерство образования освободило от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся 4 и 9 классов. В их документах будет сделана соответствующая запись.

— На сегодняшний день 1360 человек повторно заразились коронавирусом в Украине. Период между заражениям составляет от 2 до 8 месяцев.

— COVID-19 в Украине заразились еще 15053 человека. Жертвами болезни стали 267 человек.

— Вспышка коронавируса продолжится до конца апреля. Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Украина начнет получать вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer, начиная с апреля. Однако, по словам представителя Министерства здравоохранения Александра Заики, поставляться они будут траншами.

— Суд оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в жителя села в Васильковском районе Киева. Потерпевший отозвал иск.

— В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» продолжают гибнуть птицы, занесенные в Красную книгу.

— Власти Киева запретили доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации в городе. При этом сегодня должен состояться матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой».

— Экспертиза ДНК подтвердила причастность задержанного по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области к этому преступлению. Сам он также дал признательные показания.

— Задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области 62-летний мужчина приставал к сельским женщинам и увлекался детской порнографией.

— Россия вызвала своего посла в США в Москву для консультаций. Это случилось через несколько часов после жесткого заявления Байдена относительно президента России Владимира Путина, которого он признал убийцей.

— Стало известно, каким будет складывающийся iPhone. Его показали в LetsGoDigital.