Имел право на самозащиту: Сергея Пашинского оправдали

Главное: Суд оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в жителя села в Васильковском районе Киева. Потерпевший отозвал иск.

Детали: В Васильковском суде объявлен оправдательный приговор бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в деле о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Как сообщает ТСН, заседание длилось примерно час.

Свое решение судья объяснил тем, что каждый человек имеет право на самозащиту.

Незадолго до этого адвокат потерпевшего сообщила о том, что он отказался от исковых требований. Он сообщил суду, что простил Пашинского после того как тот заплатил компенсацию.

В тему: 31 декабря 2016 года в ходе конфликта в одном из сел Васильковского района Киевской области народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский выстрелил в ногу местному жителю и сам получил бутылкой по голове.

Супруга человека, в которого стрелял народный депутат Сергей Пашинский, утверждает, что политик не делал предупредительного выстрела.

Сам пострадавший Вячеслав Химикус рассказал, что именно нардеп инициировал разборки. Только после этого он ударил Пашинского бутылкой.

7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.