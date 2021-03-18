Митрополит Антоний рассказал, чему можно научиться на примере жизни святителя Луки Крымского

Главное: Святитель и исповедник Лука Крымский — яркий пример истинного служения Богу в годы гонений Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В сложные времена для Церкви важным и укрепляющим является пример тех христиан, которые несли свой мученический подвиг во времена гонений. Особенно близкими для многих стали новомученики и исповедники, пострадавшие во времена советских гонений. Сегодняшние притеснения верующих и священнослужителей перекликаются с методами советских времен. Горький опыт ничему не учит. Люди не перестают сражаться с Богом по глупости и гордыне. Одним из ярких примеров истинного служения Богу является святитель Лука Крымский, дух которого не сломили ни ссылки, ни угрозы, ни клевета», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что испытания «только укрепили его веру, а запугивания не заставили отказаться от обетов, данных Богу, отречься от Истины и Церкви».

Управделами УПЦ привел примеры из жизни святителя Луки, который несмотря на опасности и угрозу жизни, продолжал с усердием трудиться на ниве Христовой.

Архиепископ Лука писал рапорты о ситуации в Симферопольской епархии, где указывал на нарушения прав верующих и духовенства: закрытие сельских церквей, изгнание священников из их домов, в которых они проживали долгие годы, запугивания верующих.

«Он (архиепископ Лука — ред.) открыто говорил о происходящих гонениях на Церковь и духовенство, о невинно пострадавших священниках, о духовном значении испытаний, сравнивая их с естественным отбором в природе: «В религиозной области, в мире духовном тоже происходит отбор, но этот отбор является Божественным, неверующие отбрасываются, а все верующие сплачиваются в единое стадо. Хотя оно и малое теперь, но зато сильное и крепкое...», — процитировал митрополит Антоний слова святителя.

Владыка Антоний напомнил, что сегодня люди продолжают сражаться с Богом и Его Церковью, но уже под другими лозунгами и масками.

«Отбирают и грабят храмы, выгоняют священников, запугивают верующих, клевещут на духовенство, и все это прикрывается „благими“ намерениями. Известно множество грустных и трагических историй, связанных с судьбами гонителей и предателей Церкви. Все они плохо закончили. Нужно удаляться, избегать тех, кто отделился от Церкви: такой человек развратился и сам себя осудил. Ему — кто выступает против служителей Христа, кто не признает Его духовенство и весь народ -кажется, что он пребывает с Христом? Нет, такой человек поднимает руки на Церковь, он борется против домостроительства Бога, предупреждал священномученик Киприан Карфагенский», — подытожил митрополит Антоний.

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