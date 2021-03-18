Стало известно, когда в Украине появится вакцина от Pfizer

Главное: Украина начнет получать вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer, начиная с апреля. Однако, по словам представителя Министерства здравоохранения Александра Заики, поставляться они будут траншами.

Детали: Первую партию вакцин от коронавируса производства компании Pfizer Украина получит уже в апреле. Как сообщил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика в комментарии телеканалу «Дом», поставки также ожидаются во втором полугодии.

«Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», — объяснил он.

В тему: Изначально ожидалось, что 117 тысяч доз вакцин от коронавируса производства Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech поступят в Украину в середине февраля 2021 года.

Подробнее об этой вакцине можно прочитать здесь.

Напомним: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

На сегодняшний день зафиксировано 361 случай проявления побочных эффектов, что составляет 0,5% от общего числа вакцинированных.