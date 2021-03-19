Ученые выяснили о жирафах кое-что странное

Главное: Жирафы отличаются уникальными признаками среди всех животных. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Северо-Западного политехнического университета в Китае и Копенгагенского университета в Дании выяснили кое-что интересное о жирафах. Об этом пишет издание Science Advances.

Стало известно, что исследователям удалось расшифровать геном этого животного и проанализировать его на хромосомном уровне.

Дело в том, говорится в статье, что жирафы обладают уникальными биологическими особенностями, многие из которых связаны с эволюционной адаптацией к необычному росту.

Так, как уточняется, кровяное давление этого животного в два раза выше, чем у человека и большинства других млекопитающих, что связано с необходимостью обеспечить стабильное кровоснабжение высоко расположенной головы. При этом он быстро растет, но кости у него при этом формируются очень плотные и прочные.

Эксперты смогли «расшифровать», как жирафу удается избежать побочных эффектов высокого кровяного давления – например повреждений сердечнососудистой системы или инсульта.

В исследовании говорится: «Ген FGFRL1 в геноме жирафа претерпел множество изменений по сравнению со всеми другими животными».

В ходе работы ученые ввели измененный ген лабораторным мышам. После этого они выяснили следующее: мыши с геном жирафа, по сравнению с нормальными мышами, меньше страдали сердечнососудистыми и внутренними повреждениями при приеме препарата, повышающего кровяное давление, а их кости становились более компактными и плотными.

В статье сказано: «Оба изменения напрямую связаны с уникальными физиологическими особенностями жирафа: он справляется с высоким кровяным давлением и поддерживает компактные и крепкие кости, несмотря на то, что они, чтобы сформировать удлиненные шею и ноги, растут быстрее, чем у любого другого млекопитающего».

Также информируется: «Еще одна физиологическая особенность жирафа заключается в том, что он проводит во сне гораздо меньше времени, чем большинство других млекопитающих. Это обеспечивает ему дополнительную безопасность при приближении хищников».

Исследователи сообщают: «Ключевые гены, регулирующие циркадный ритм и сон, у жирафа подвергались сильному отбору, что позволяет данному животному иметь более прерывистый цикл сна и бодрствования».

При этом, как стало ясно, обоняние у жирафов, наоборот, намного хуже, чем у других млекопитающих.

Эксперты говорят: «Жирафы весьма осторожны и используют свое преимущество в росте, чтобы сканировать горизонт, задействовав для этого свое превосходное зрение. Также эти животные потеряли много генов, связанных с обонянием, что, вероятно, связано с радикальным разбавлением запахов на высоте пять метров по сравнению с уровнем земли».

В тему: На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа.