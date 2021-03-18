В Украине стремительно растет количество повторных заражений коронавирусом

Главное: На сегодняшний день 1360 человек повторно заразились коронавирусом в Украине. Период между заражениям составляет от 2 до 8 месяцев.

Детали: В Украине зафиксировали 1360 случаев повторного инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», такой показатель назвал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына во время брифинга 18 марта.

«Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19», — объяснил он, подчеркнув, что речь идет именно о случаях повторного заражения у людей, которые предварительно выздоровели, а не имеют длительное протекание болезни.

Он также сообщил о том, что между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от 2 до 8 месяцев.

В то же время пока нет данных о том, какой штамм коронавируса привел к повторному инфицированию, поскольку исследования образцов не проводилось.

В тему: В начале 2020 года в китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом, заразились повторно.

8 апреля 2020 года народный депутат Украины Анна Скороход сообщила о повторном заражении коронавирусом.

В начале 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о сотнях случаев повторного заражения коронавирусом в Украине. По его словам, многие из них приводят к смерти.