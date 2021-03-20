Названы два главных претендента на кресло Меркель

Главное: Кто заменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии? Появился прогноз.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили, кто может заменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Ожидается, что она уйдет в отставку уже в этом году.

Напомним, что Ангела Меркель занимает свой пост с 2005 года.

Специалисты считают, что ее могут заменить два политика, шансы которых на это почти равны.

Небольшим фаворитом является Маркус Зёдер, на которого ставят 1,95 к 1. 54-летний политик представляет партию Христианско-социальный союз и с 2018 года является премьер-министров Баварии.

Еще один лидер в борьбе за кресло – Армин Лашет. 60-летний политик с 2017 года является премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия и в этом году стал лидером партии Христианско-демократический союз.

Шансы других политиков оцениваются куда ниже.

В тему: Известная газета написала, что Германия готовится к ядерной войне.