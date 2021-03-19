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Новости > Американский диетолог составила список полезных продуктов, которые богаты калием

Американский диетолог составила список полезных продуктов, которые богаты калием

Агата Кловская
19.03.21 11:25
477
Американский диетолог составила список полезных продуктов, которые богаты калием

Главное: Какие продукты богаты калием? Список составила диетолог из США.

Детали: Популярный диетолог из США Эми Шапиро поведала, какие продукты полезны из-за содержания в них калия. Она составила свой список.

Эксперт напоминает, что калий необходим нашему организму: данный минерал помогает снизить высокое кровяное давление, уменьшает риск инсульта, предотвращает камни в почках и остеопороз, а также не дает кальцию вымываться из костной ткани.

Специалист советует есть авокадо. Так, по ее словам, половинка плода содержит десять процентов дневной потребности в калии, кроме этого он содержит большое количество клетчатки и полезных для сердца жиров.

Она отмечает, что калий есть в сладком картофеле, который также богат витамином А, улучшающий зрение и состояние кожи.

Диетолог говорит: «Полезен для глаз и шпинат, который вместе с калием имеет в своем арсенале лютеин, зеаксантин, клетчаку и фолиевую кислоту».

Информируется: «Летом и осенью восполнить недостаток калия поможет арбуз. В ягоде также много витаминов А, С и клетчатки. Также арбуз богат антиоксидантами, которые снижают риск некоторых видов рака».

Наконец, калий содержится в бананах.

Диетолог также советует добавить в меню бобы, сушеные абрикосы и гранат.

В тему: Ученые поведали, как снизить вред от жирной пищи.

Тэги: здоровье, мир, авокадо, диетолог, калий

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