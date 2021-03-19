Эксперты спрогнозировали цены на нефть в 2021-2022 годах

Главное: Как изменятся цены на нефть? Прогноз дали в Fitch Ratings.

Детали: Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, какими будут цены на нефть в ближайшие два года. Отмечается, что черное золото будет дороже, чем ожидалось ранее.

Так, если на 2021 год ранее давали прогноз в 45 долларов за баррель нефти Brent, то сейчас прогнозируется цена в 58 долларов.

На следующий, 2022 год, прогноз повысили с 50 до 53 долларов.

В агентстве отмечают следующее: «Сегодня существуют более сильные предпосылки к восстановлению спроса на нефть, обусловленные сокращением предложения со стороны ОПЕК, а также резким падением добыча сланца в США».

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