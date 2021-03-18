В уникальном заповеднике на Херсонщине сотнями гибнут краснокнижные птицы

Главное: В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» продолжают гибнуть птицы, занесенные в Красную книгу.

Детали: В Херсонской области зафиксирована гибель 18 серых журавлей и 20 огарей, занесенных в Красную книгу. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко, причиной могло стать отравление препаратом группы бродифакум, который используют фермеры для травли грызунов.

Он добавил, что видел еще несколько десятков птиц, которые являются «кандидатами на вымирание», потому что не могут нормально передвигаться.

В заповеднике ждут настоящую беду, когда через эту территорию начнут пролетать тысячи птиц.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации со ссылкой на первого заместителя главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Седика, причиной массовой гибели птиц стало зерно, протравленное препаратами на основе бродифакума.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила рекомендовать с 18 марта приостановить на три недели применение на Херсонщине препаратов с бродифакумом.

Справка: «Аскания-Нова» — биосферный заповедник в Херсонской области площадью 33307 га, из которых 11054 га — девственная территория, которой никогда не касался плуг. Это единственная девственная территория такого типа в Европе

В тему: Как сообщали СМИ, в январе 2021 года в заповеднике «Аскания-Нова» за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.

23 февраля здесь снова произошла массовая гибель птиц. Как установила Госпродпотребслужба, причиной стал яд против грызунов.

Таким образом, с начала года в заповеднике погибли более 700 птиц.

Интервью «Фразы» с директором заповедника «Аскания-Нова» Виктором Гавриленко читайте здесь.