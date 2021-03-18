Киев усиливает карантин: стали известны ограничения, которые введут

Главное: Карантин в Киеве решили усилить. Ограничения будут действовать три недели.

Детали: В Киеве решили усилить карантинные меры из-за вспышки COVID-19. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил, что ограничения будут действовать с 20 марта по 9 апреля.

Решение об ужесточении карантина приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

Какие же ограничения нас ждут?

Мэрия Киева сообщает, что уже с субботы: закроют кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ; запретят проведение массовых мероприятий; кафе и рестораны должны будут работать только на вынос; запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее десяти квадратных метров на одного человека); запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях; кафе в АЗС закрываются; по предварительной записи должны будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы; предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

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