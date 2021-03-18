Эксперты «освежили» список фаворитов Лиги чемпионов

Главное: Кто выиграет Лигу чемпионов? Появился прогноз экспертов.

Детали: В Лиге чемпионов стали известны все участники четвертьфинальнов. В пятницу, 19 марта, состоится жеребьевка пар данной стадии, а также станут известны потенциальные соперники в полуфиналах турнира.

Сейчас же эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill обновили список фаворитов.

Первым номером среди всех они видят «Манчестер Сити», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко – на его победу в Лиге чемпионов ставят 3,25 к 1.

Высоко оценивают шансы и действующего победителя турнира «Баварии», ставки на которую принимаются как 3,75 к 1.

На третьем месте в ранжире стоит ПСЖ – на французов ставят 6,5 к 1.

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