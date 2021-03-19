Озвучены очень странные признаки инфаркта

Главное: Кислый привкус во рту может быть предупреждением инфаркта. Об этом говорят медики из Великобритании.

Детали: Медики из Великобритании поведали о странном признаке сердечного приступа. По их словам, на беду может указывать кислый привкус во рту.

По их словам, на инфаркт также может указывать такие признаки: несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота.

Также следует обратить внимание на повышенную беспричинную потливость, бессонницу и усталость.

Врачи говорят: «Такие симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно».

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