Украинцев предупредили, что коронавирус будет «крепчать» до конца апреля

Главное: Вспышка коронавируса продолжится до конца апреля. Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что нынешняя вспышка COVID-19 в Украине не утихнет до конца апреля. Чиновника цитирует ТСН.

Он сказал: «Локдаун не придется вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены».

Максим Степанов информирует: «Я не думаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если больше внимания будет обращено именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня. Если уже область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения».

Также министр отметил: «У нас сложный период. Коронавирус это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное сейчас сберечь как можно больше жизней украинцев».

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