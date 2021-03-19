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Новости > Австралийцы создали из клеток кожи модель эмбриона человека

Австралийцы создали из клеток кожи модель эмбриона человека

Агата Кловская
19.03.21 06:28
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Австралийцы создали из клеток кожи модель эмбриона человека

Главное: Создана модель эмбриона человека. Об этом сообщили ученые из Австралии.

Детали: Ученые из университета Монаш в австралийском Мельбурне заявили о большом научном прорыве. Известно, что работой руководил профессор Хосе Поло.

Исследователи информируют, что впервые в истории создали модель эмбриона человека на ранней стадии развития.

Ее «произвели» из клеток кожи.

Австралийцы сообщают, что им помогали эксперты из других стран.

Отмечается: «Мы успешно перепрограммировали клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии».

Также стало известно следующее: «Данная модель позволит изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках».

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Тэги: ученые, мир, наука, эмбрион

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