Австралийцы создали из клеток кожи модель эмбриона человека

Главное: Создана модель эмбриона человека. Об этом сообщили ученые из Австралии.

Детали: Ученые из университета Монаш в австралийском Мельбурне заявили о большом научном прорыве. Известно, что работой руководил профессор Хосе Поло.

Исследователи информируют, что впервые в истории создали модель эмбриона человека на ранней стадии развития.

Ее «произвели» из клеток кожи.

Австралийцы сообщают, что им помогали эксперты из других стран.

Отмечается: «Мы успешно перепрограммировали клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии».

Также стало известно следующее: «Данная модель позволит изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках».

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