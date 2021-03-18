Число больных COVID-19 в Украине продолжает неуклонно расти

Главное: COVID-19 в Украине заразились еще 15 053 человека. Жертвами болезни стали 267 человек.

Детали: Коронавирус в Украине не сбавляет обороты. Данные на четверг, 18 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 15 053 случая заразы. Госпитализировали 4 376 человек, а выздоровели 6 514 людей.

Проведено 118 780 тестов: методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1092), а также Житомирской (1398) и Львовской (1092) областях.

Жертвами COVID-19 стали еще 267 человек. С начала пандемии погибли уже 29 253 человека.

За все время заразились 1 504 076 человек, а выздоровели 1 244 190 пациентов.

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