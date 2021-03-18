Аккурат перед ответственным матчем в еврокубках власти Киева оставили «Динамо» без болельщиков

Главное: Власти Киева запретили доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации в городе. При этом сегодня должен состояться матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Вильярреалом».

Детали: Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняла решение о запрете доступа зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, на данный момент ситуация в столице оценивается как сложная. «Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке», — заявил он, напомнив, что 18 марта в Киеве пройдет еврокубковый футбольный матч, «на который со всей страны приедут болельщики».

«Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — заключил чиновник.

При этом он не уточнил, на какой период будет распространяться этот запрет.

В тему: Сегодня в Киеве состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Вильярреалом». Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу испанцев.