Россия приняла беспрецедентное решение после слов Байдена о Путине

Главное: Россия вызвала своего посла в США в Москву для консультаций. Это случилось через несколько часов после жесткого заявления Байдена относительно президента России Владимира Путина, которого он признал убийцей.

Детали: Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ со ссылкой на официального представителя Марию Захарову, такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила она, добавив, что для российской стороны главным является определение способов, «какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — заключила Захарова.

При этом в интервью местному пропагандистскому каналу «Россия-1» она дала понять, что данный прецедент является уникальным. «В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

При этом она подчеркнула, что речь идет о приглашении на консультации, а не об отзыве дипломата.

Отметим, что соответствующее решение было принято через несколько часов после жесткого заявления Байдена относительно президента России Владимира Путина.

В тему: 17 марта 2021 года президент США Джо Байден в интервью ABC News пообещал, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательство в выборы, если оно имело место. При этом на уточняющий вопрос журналиста «вы знаете Путина, вы думаете, что он убийца?» Байден ответил: «Ммм, да».