Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия приняла беспрецедентное решение после слов Байдена о Путине

Россия приняла беспрецедентное решение после слов Байдена о Путине

Александр Панько
18.03.21 09:26
1517
Россия приняла беспрецедентное решение после слов Байдена о Путине

Главное: Россия вызвала своего посла в США в Москву для консультаций. Это случилось через несколько часов после жесткого заявления Байдена относительно президента России Владимира Путина, которого он признал убийцей.

Детали: Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ со ссылкой на официального представителя Марию Захарову, такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила она, добавив, что для российской стороны главным является определение способов, «какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — заключила Захарова.

При этом в интервью местному пропагандистскому каналу «Россия-1» она дала понять, что данный прецедент является уникальным. «В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

При этом она подчеркнула, что речь идет о приглашении на консультации, а не об отзыве дипломата.

Отметим, что соответствующее решение было принято через несколько часов после жесткого заявления Байдена относительно президента России Владимира Путина.

В тему: 17 марта 2021 года президент США Джо Байден в интервью ABC News пообещал, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательство в выборы, если оно имело место. При этом на уточняющий вопрос журналиста «вы знаете Путина, вы думаете, что он убийца?» Байден ответил: «Ммм, да».

Тэги: США, посол, Россия, МИД России, мир, Джо Байден, дипломатия, дипломатические отношения, Мария Захарова

Комментарии

Статьи

17.03.21 09:58

ЗЕленой плесенью покрытая «страна мечты» убитая

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.03.21 08:13

«Заря» – «Динамо»: очень важная, но не решающая победа

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Запомните эти фамилии: им сидеть в тюрьме за незаконные решения СНБО
17.03.21 14:24

Запомните эти фамилии: им сидеть в тюрьме за незаконные решения СНБО

Автор: Никита Варламов, «Корреспондент»

Выбор редакции
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.03.21 11:05

Украинцев предупредили, что коронавирус будет «крепчать» до конца апреля
18.03.21 10:30

Курс гривны снова начал потихоньку снижаться
18.03.21 10:17

Число больных COVID-19 в Украине продолжает неуклонно расти
18.03.21 10:16

Аккурат перед ответственным матчем в еврокубках власти Киева оставили «Динамо» без болельщиков
18.03.21 09:51

Эпидемия COVID-19 подготовила очередной сюрприз для выпускников 4 и 9 классов в Украине
18.03.21 09:26

Россия приняла беспрецедентное решение после слов Байдена о Путине
18.03.21 09:00

На следующей неделе небесная канцелярия готовит украинцам очередной неприятный сюрприз
18.03.21 07:33

Озвучен странный симптом рака печени
18.03.21 06:20

Медики рассказали, как распознать тромбы
18.03.21 00:05

Диетолог поведала о небывалой пользе черники
18.03.21 10:17

Число больных COVID-19 в Украине продолжает неуклонно расти
18.03.21 09:51

Эпидемия COVID-19 подготовила очередной сюрприз для выпускников 4 и 9 классов в Украине
17.03.21 19:00

Главные новости за 17 марта 2021 года
17.03.21 12:21

Стало известно количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса в Украине
17.03.21 10:34

В Украине увеличился интервал между прививками от коронавируса
17.03.21 10:12

В Украине установлен страшный рекорд смертности от COVID-19
17.03.21 09:29

Сегодня в Украине заработали обновленные правила дорожного движения
16.03.21 22:51

Отборочные матчи сборной Украины перенесли из Львова в другой город
16.03.21 18:59

Главные новости за 16 марта 2021 года
16.03.21 17:03

Малолетняя модель, попавшая в скандал из-за «романа» с 13-летним блогером, оказалась внучкой чиновника
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
16.03.21 05:17

Илон Маск официально стал королем
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
Фото и Видео
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
Опубликовано видео, как в суровом российском городе автобус обезвредил медведя
Опубликовано видео, как в суровом российском городе автобус обезвредил медведя
В Киевской области рыбаков унесло на льдине: появилось видео их спасения
В Киевской области рыбаков унесло на льдине: появилось видео их спасения
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Мощный взрыв оставил без света и забора целую улицу в Боярке
Мощный взрыв оставил без света и забора целую улицу в Боярке
В Сети появилось видео неудачной погони за доставщиком еды на скутере
В Сети появилось видео неудачной погони за доставщиком еды на скутере
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.