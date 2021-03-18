Эпидемия COVID-19 подготовила очередной сюрприз для выпускников 4 и 9 классов в Украине

Главное: Министерство образования освободило от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся 4 и 9 классов. В их документах будет сделана соответствующая запись.

Детали: Учащиеся, которые в этом году завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, соответствующее решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19.

При этом в соответствующем документе об образовании будет сделана запись «освобожден(а)».

В ведомстве уверены, что это решение будет способствовать «организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19».

В тему: 15 марта 2021 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение, а учебным заведениям рекомендуют продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

На следующий день стало известно, что весенние каникулы для учащихся 5-11 классов в Киеве начались на два дня раньше. По словам мэра Виталия Кличко, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.