Ученые выяснили, куда с поверхности Марса подевалась вода

Главное: Куда с поверхности Марса исчезла вода? Ответ дали ученые из США.

Детали: Ученые из Калифорнийского технологического института (США) и Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, куда подевалась марсианская вода. Об этом пишет издание Science.

Американцы отмечают, большая часть воды, которая ранее находилась на поверхности «красной планеты», сейчас располагается в минералах, из которых состоят нынешние горные породы.

Исследователи уверяют: «Примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от ста до полутора тысяч метров. По объему это примерно соответствует половине Атлантического океана нашей планеты».

Отмечается, что «с помощью анализа химического состава текущей атмосферы и коры Марса, анализа метеоритов, данных марсоходов и орбитальных аппаратов, был оценен объем воды во всех ее формах (пар, жидкость и лед), заключенный в коре».

Сообщается также: «В течение нойского периода (с 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад) объем воды на поверхности уменьшился на 40–95%, при этом от 30 до 99% воды было поглощено минералами в процессе гидратации».

Информируется о следующем: «Впоследствии некоторое количество вернулось обратно с вулканическими газами, но этого было недостаточно для восстановления гидросферы Марса».

В отчете сказано: «При взаимодействии воды с горными породами происходит их выветривание, или гидратация, то есть они накапливают воду. Этот процесс происходит как на Земле, так и на Марсе. Наша Земля тектонически активна, старая кора постоянно растворяется в мантии и возвращает воду в атмосферу посредством вулканизма. Марс же тектонически неактивен, и поэтому высыхание поверхности здесь происходило безвозвратно».

Ученые считают: «Вся вода была изолирована довольно рано, и затем никогда не возвращалась обратно. Утечка из атмосферы явно тоже сыграла роль в потере воды, но результаты последних десяти лет миссий на Марс указывают на тот факт, что существует огромный резервуар древних гидратированных минералов, образование которых определенно уменьшило доступность воды с течением времени».

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