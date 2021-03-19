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Новости > Найдено научное обоснование мужской щедрости

Найдено научное обоснование мужской щедрости

Агата Кловская
19.03.21 16:25
443
Найдено научное обоснование мужской щедрости

Главное: Чем объясняется мужская щедрость? Ученые связали ее с уровнем тестостерона.

Детали: Ученые из Шэньчжэньского университета в Китае объяснили, почему мужчины бывают щедрыми. Появились данные их отчета.

Исследователи отмечают, что на это влияет уровень тестостерона в их организме.

В ходе своей работы китайцы выбрали семьдесят добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, после чего поделили их на две группы: в первой мужчинам втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона, а в другой применяли плацебо.

Известно, что после этого им выдали некоторую сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.

Выяснилось следующее: «Все мужчины примерно одинаково проявляли щедрость по отношению к близким людям. При распределении денег между собой и знакомыми, добровольцы, получавшие тестостерон, оказались более эгоистичны и оставили почти всю сумму себе».

Ученые информируют: «Во время принятия решения за активностью мозга участников исследовали следили с помощью МРТ. Тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, которая отвечает за эмпатию».

В тему: Врачи обнаружили очень неприятные последствия COVID-19 для мужчин.

Тэги: здоровье, мир, деньги, мужчины, щедрость

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