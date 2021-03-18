Озвучен странный симптом рака печени

Главное: На что может указывать боль в правой лопатке? Поведали британские врачи.

Детали: Медики из Великобритании объяснили, о чем может свидетельствовать боль в правой лопатке. Появился их отчет.

Врачи говорят, что это может быть симптомом рака печени.

Они отмечают следующее: «Обусловлен подобный признак тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки, тогда как в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени».

Информируется также: «Боль может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине».

Кроме этого к симптомам онкологии печени отнесли желтый цвет кожных покровов, потерю аппетита, темную или очень бледную мочу, отек живота, тошноту или рвоту.

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