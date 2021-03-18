Медики рассказали, как распознать тромбы

Главное: Как выявить тромбы? Поведали британские врачи.

Детали: Медики из Великобритании объяснили, как определить развитие тромбов. Они назвали основные симптомы.

Эксперты поведали: «Сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Один из наиболее частых признаков тромбоза это отеки ног. В ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретает красный или синий оттенок».

Также отмечается: «По мере развития заболевания зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы».

Информируется: «Признаком того, что тромб переместился из ног в легкие, считаются затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение».

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