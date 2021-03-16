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Новости > Отборочные матчи сборной Украины перенесли из Львова в другой город

Отборочные матчи сборной Украины перенесли из Львова в другой город

Абелардо
16.03.21 22:51
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Отборочные матчи сборной Украины перенесли из Львова в другой город

Главное: Отборочные поединки на Чемпионат мира, которые сборная Украины по футболу должна была провести во Львове, перенесли в Киев. Мэр столицы Виталий Кличко не в восторге от такой затеи.

Детали: Украинская ассоциация футбола решила перенести матчи отбора ЧМ-2022 сборной Украины против Финляндии и Казахстана из Львова в другой город. Перенос связан с коронавирусной ситуацией в области.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что новым местом проведение поединков станет Киев. Ожидается, что на матчи пустят болельщиков, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

«Разрешено заполнять стадионы на 30%. Учитывая текущую ситуацию, оба матча в Киеве пройдут с болельщиками. Надеюсь, ситуация не ухудшится», — сказал Записоцкий.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко не в восторге от такой идеи, поскольку опасается, что проведение футбольных матчей в Киеве со зрителями может вызвать взрыв распространения коронавируса в столице.

«Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства», — отметил он.

«В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч („Шахтер“ — „Рома“), на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — сказал Кличко.

Матч против Финляндии пройдет 28 марта, а с Казахстаном Украина сыграет 31 марта.

Начнет же отбор к ЧМ-2022 команда Андрея Шевченко 24 марта выездным матчем против французов.

В тему: Отбор на чемпионат мира 2022 года: что светит сборной Украины.

Тэги: Киев, Львов, футбол, сборная Украины, Чемпионат мира, спорт, Чемпионат мира-2022

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