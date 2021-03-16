Правоохранители заинтересовались мамой 8-летней девочки, публично закрутившей «роман» с 13-летним блогером

Главное: Правоохранители открыли уголовное производство на фоне скандала с «романом» между 8-летней моделью Милой Маханец и 13-летним блогером.

Детали: Правоохранители Киевской области открыли уголовное производство по факту распространения откровенных фотоснимков 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего блогера Павла. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, в рамках следствия мать девочки вызвали на допрос.

Речь идет о ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), санкция которой предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В тему: На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших «романтических фотографий» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что Милана является внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.