Призер Олимпийских игр отметил успешное участие армянских сборных на турнирах в Украине

Бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе выделил успехи армянских спортсменов, передает AnalitikaUA.net.

Заместитель председателя Союза армян Украины, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Армен Варданян отметил успехи армянских сборных по различным видам спорта на спортивных соревнованиях.

«В Украине проходит немалое количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие сборные из Армении, а также спортсмены из армянской диаспоры, — прокомментировал Армен Варданян. — Так, недавно на международном турнире в Украине молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала восемь медалей».

Армянские спортсмены привезли три золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Победителями турнира стали Давид Маргарян (65 кг), Мушег Мкртчян (74 кг) и Лева Геворгян (125 кг). Серебряные медали завоевали Лева Микаэлян (61 кг) и Артур Сардарян (65 кг). В категории до 57 кг бронза досталась Манвелу Хндзрцяну, до 70 кг — Нареку Арутюняну, до 79 кг — Князю Ибояну.

По словам главного тренера молодежной сборной Армении Аветика Варданяна, для спортсменов турнир также стал хорошим подготовительным этапом перед молодежным чемпионатом Армении, который пройдет 26-28 апреля.

«Всего в турнире приняли участие 160 борцов из Украины, Молдовы, Словакии, Литвы и Армении», — отметил Армен Варданян.

Как отмечает Армен Варданян, взамодействие Украины и Армении в спортивном секторе имеет огромный потенциал. Этот год не станет исключением, и армянские спортсмены примут участие во многих соревнованиях на территории Украины.

Ранее уже сообщалось, что Союз армян Украины уделяет особое внимание спорту и поддержке спортсменов Украины. Также на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна. В спортивных секциях Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.