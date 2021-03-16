Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

Замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорит глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом российский дипломат рассказал в интервью «Интерфаксу», сообщает «112-й канал».
По мнению Козака, всякий раз, когда представители Украины «заходят в тупик», не могут найти логически объяснимого ответа на те вызовы, которые естественно и неизбежно возникают в переговорном процессе в «нормандском формате» или в Контактной группе, в украинских СМИ появляются различного рода заявления, «экспертные оценки», как правило, не имеющие ничего общего с реальностью.
В то же врем я он предполагает, что такая тактика не может длиться бесконечно и поэтому сейчас представители украинской власти выходят за собственные «красные линии».
«Отсутствие реального прогресса в урегулировании невозможно подменить словесной эквилибристикой даже при наличии талантов в этом жанре. По всей видимости, „беличье колесо“, в которое себя загнала новая политическая команда, ускоряется. Коллеги оказались в весьма трудном положении и вынуждены выходить за собственные, как они любят говорить, „красные линии“. Я имею в виду блокирование альтернативных источников информации — оппозиционных телеканалов и более 400 интернет-ресурсов», — говорит Козак.
Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать „компромиссный проект“ рекомендаций „нормандского формата“ для Контактной группы в целях подготовки там „дорожной карты“ по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».
При этом он отметил, что «представленный проект является чрезмерно „компромиссным“ в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».
В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.
Козак также обвинил Киев в намерении затянуть конфликт на Донбассе.
«Все действия Киева свидетельствуют о намерении затянуть, заморозить конфликт. Не случайно начали поговаривать о какой-то „стене Донбасса“. Раскручивается версия и о желании России „внедрить отравленную пилюлю Донбасса в здоровое политическое тело Украины“. Никаких тайных планов у России нет», — сказал Козак.
Он заявил, что Украина ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями Донбасса, и поэтому считает необязательной утвердившую Минские договоренности резолюцию Совета безопасности ООН 2202, которая, по версии Киева, не является обязательной.
Козак также утверждает, что переговоры в «нормандском формате» существенно изменились, теперь обсуждаются конкретные проекты решений, но Украина снизила свою активность. При этом он с сожалением заметил, что России пока «не удается преодолеть принцип весьма странной конфиденциальности „нормандских“ переговоров».
«За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция...», — сказал Козак.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у украинской стороны совместно с западными партнерами готов план мирного урегулирования на Донбассе, нужно только, чтобы Россия одобрила его. Однако заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ ничего не знает о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Также ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку «нормандской встречи». Однако в случае если она не состоится, глава государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
При этом в Кремле считают, что выполнение ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины.