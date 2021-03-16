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Новости > Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

Автор: «Фраза»
16.03.21 17:21
120
Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях

Замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорит глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом российский дипломат рассказал в интервью «Интерфаксу», сообщает «112-й канал».

По мнению Козака, всякий раз, когда представители Украины «заходят в тупик», не могут найти логически объяснимого ответа на те вызовы, которые естественно и неизбежно возникают в переговорном процессе в «нормандском формате» или в Контактной группе, в украинских СМИ появляются различного рода заявления, «экспертные оценки», как правило, не имеющие ничего общего с реальностью.

В то же врем я он предполагает, что такая тактика не может длиться бесконечно и поэтому сейчас представители украинской власти выходят за собственные «красные линии».

«Отсутствие реального прогресса в урегулировании невозможно подменить словесной эквилибристикой даже при наличии талантов в этом жанре. По всей видимости, „беличье колесо“, в которое себя загнала новая политическая команда, ускоряется. Коллеги оказались в весьма трудном положении и вынуждены выходить за собственные, как они любят говорить, „красные линии“. Я имею в виду блокирование альтернативных источников информации — оппозиционных телеканалов и более 400 интернет-ресурсов», — говорит Козак.

«Относительно „нового мирного плана“. На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», — добавляет он.

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать „компромиссный проект“ рекомендаций „нормандского формата“ для Контактной группы в целях подготовки там „дорожной карты“ по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».

При этом он отметил, что «представленный проект является чрезмерно „компромиссным“ в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».

В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

«С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание...», — сказал он.

Козак также обвинил Киев в намерении затянуть конфликт на Донбассе.

«Все действия Киева свидетельствуют о намерении затянуть, заморозить конфликт. Не случайно начали поговаривать о какой-то „стене Донбасса“. Раскручивается версия и о желании России „внедрить отравленную пилюлю Донбасса в здоровое политическое тело Украины“. Никаких тайных планов у России нет», — сказал Козак.

Он заявил, что Украина ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями Донбасса, и поэтому считает необязательной утвердившую Минские договоренности резолюцию Совета безопасности ООН 2202, которая, по версии Киева, не является обязательной.

Представитель России на переговорах «Нормандской четверки» на уровне политических советников также обвинил Киев в очередном обострении ситуации, увеличении частоты и количества обстрелов на Донбассе.

Козак также утверждает, что переговоры в «нормандском формате» существенно изменились, теперь обсуждаются конкретные проекты решений, но Украина снизила свою активность. При этом он с сожалением заметил, что России пока «не удается преодолеть принцип весьма странной конфиденциальности „нормандских“ переговоров».

«За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция...», — сказал Козак.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у украинской стороны совместно с западными партнерами готов план мирного урегулирования на Донбассе, нужно только, чтобы Россия одобрила его. Однако заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ ничего не знает о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Также ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку «нормандской встречи». Однако в случае если она не состоится, глава государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

При этом в Кремле считают, что выполнение ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины.

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