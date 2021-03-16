Малолетняя модель, попавшая в скандал из-за «романа» с 13-летним блогером, оказалась внучкой чиновника

Главное: Восьмилетняя модель Милана Маханец, оскандалившаяся в связи с «романом» с 13-летним блогером Пашей, оказалась внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.

Детали: Дедушкой восьмилетней модели Миланы Маханец, которая стала фигуранткой скандала после объявления в Instagram об отношениях с 13-летним блогером Пашей, оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко. Как сообщает «Антикор», соответствующая информация содержится на странице малолетней модели Миланы в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Сам Шумейко в комментарии журналистам издания подтвердил, что является дедушкой Миланы, однако на вопросы о своем отношении к происходящему отвечать отказался, сославшись на то, что ему это не интересно.

«Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть своя какая-то мысль», — сказал Шумейко.

В тему: На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших романтических фотографий 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.