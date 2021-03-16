Киевляне так и не дождались обещанной Кличко вакцинации, — блогер

Мэр Киева Виталий Кличко провалил вакцинацию в столице, хотя и лично обещал обеспечить киевлян вакцинами, пишет на своей странице в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

Вакцина нашлась на государственном уровне, но в итоге за 13-14 марта было сделано ноль прививок.

«Наш „герой“ умудрился не только провалить переговоры по вакцине с международными партнерами, но и сам процесс вакцинации киевлян. Такое ощущение, что он надеется победить коронавирус только с помощью закрытых после 22:00 баров. Провал на провале у нашего мэра», — написал Шнайдер.

Как сообщалось, системный аналитик Евгений Истребин заявил, что в Украине снизились темпы вакцинации. В Киеве при этом в течение 13-14 марта не вакцинировали ни одного человека.

Ранее Марина Порошенко обвинила Кличко в провале борьбы с COVID, по ее словам, Киев близится к красной зоне, а столичная медицина к росту заболеваемости не готова.