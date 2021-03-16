Большинство украинцев не торопятся вакцинироваться от коронавируса

Главное: Более половины украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса. По данным соцопроса, это связано с недоверием к нынешней вакцине.

Детали: 51,5% украинцев заявляют, что не намерены делать прививки от коронавируса. По данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку).

16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Украинцы, которые не намерены делать прививки, объясняют это тем, что вакцины, которые применяются в Украине, по их мнению, недостаточно эффективны или безопасны. В то же время 45% тех, кто не намерен вакцинироваться, заявили, что «какой-нибудь другой» вакциной они готовы сделать прививку.

27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% — тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

При этом, как отмечают социологи, чем старше респонденты, тем чаще они выражают нежелание делать прививки: их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет.

Среди тех, кто планирует вакцинироваться от COVID-19, 52% готовы делать это только при условии, что прививка будет бесплатной, 22,5% — готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. 21% не определились.

Социологический опрос был проведен с 5 по 9 марта. Всего методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

По состоянию на начало марта, в Украине было зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах. При этом прививку от коронавируса получили почти 10 тысяч человек.