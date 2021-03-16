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Новости > Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти

Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти

Автор: «Фраза»
16.03.21 16:04
378
Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти

Санкции в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука были введены из-за критики в адрес Президента Зеленского. После этого оппозиционного политика вызвали на допрос в СБУ. И, несмотря на то, что тема допроса является тайной следствия, сотрудники правоохранительных органов охотно рассказывают журналистам подробности визита Медведчука в Службу безопасности Украины. Об этом пишет популярная ежедневная французская газета Le Figaro, сообщает For-ua.com.

Издание сообщает: в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подтвердили информацию о визите Медведчука в СБУ, но уточнили, что тема допроса является тайной следствия. 

«Тема допроса представляет собой тайну следствия», – цитирует Le Figaro заявление ОПЗЖ, в котором осуждаются «политически мотивированные репрессии».

Несмотря на это, источник в правоохранительных органах заверил французского журналиста, что депутат был вызван в рамках расследования по обвинению в «государственной измене и не только».

Далее в известной французской газете Le Figaro напомнили, что в прошлом месяце Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, а в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала.

По мнению автора статьи, санкции в отношении Виктора Медведчука были введены за то, что политик постоянно критикует действующую власть.

«Виктор Медведчук регулярно обвиняет Киев в том, что он "ничего не сделал" для прекращения войны с сепаратистами. По словам Киева, он несколько лет был украинским представителем в переговорах с боевиками», – пишет Le Figaro.

Ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-то доказательства его вины в предъявленных обвинениях, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», – подчеркнул Медведчук.

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