Коронавирус сделал подарок для киевских школьников

Главное: Весенние каникулы для учащихся 5-11 классов в Киеве начнутся на два дня раньше. По словам мэра Виталия Кличко, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Детали: Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов, начиная с четверга, 18 марта. Как сообщает городской голова Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, детские садики и начальная школа продолжат работать в обычном режиме.

При этом он подчеркнул, что «ситуация действительно сложная». «Сегодня в стационарах медучреждений столицы — более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей — в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии», — написал Кличко, добавив, что «с такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет».

В тему: 15 марта 2021 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение, а учебным заведениям рекомендуют продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.