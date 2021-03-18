Диетолог поведала о небывалой пользе черники

Главное: Чем полезна черника? Об этом рассказала диетолог из США.

Детали: Американский диетолог Синтия Сасс поведала, чем полезна черника. Она рассказала о ее уникальных свойствах.

Медик сообщила, что в ней содержится большое количество антиоксидантов, а также множества витаминов и минералов.

Эксперт назвала чернику «одной из самых полезных ягод».

Специалист информирует: «Она лидер по содержанию антоцианов и флаваноидов, которые защищают организм от кислительного стресса и эндокринных заболеваний. Черника улучшает здоровье сердца и мозга, снижает уровень плохо холестерина и артериальное давление».

Приводятся такие цифры: «В одной чашке черники содержится лишь 85 калорий, один грамм белка, около двадцати граммов углеводов и четыре грамма клетчатки, нормализующей пищеварение. Такая небольшая порция ускоряет восстановление мышц после тяжелых тренировок».

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