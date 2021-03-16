Грипп не спит: стало известно о непростой ситуации в Киеве

Главное: Ситуация с гриппом в Киеве остается тяжелой. Появились свежие данные.

Детали: В КГГА опубликовали данные по заболеваемости гриппом. Ситуация в украинской столице остается непростой.

Отмечается, что за минувшую неделю в городе было зарегистрировано 18 269 больных гриппом и ОРВИ.

Информируется: «В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 17,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 615,7».

Подчеркивается также: «В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% по сравнению с неделей ранее».

Как стало известно, за прошлую неделю гриппом заболели 6 547 детей (снижение на 6,5%) и 11 722 взрослых (рост на 8,9%).

Мэрия сообщает: «В структуре заболеваемости дети составляют 35,8%, а на предыдущей неделе было 39,4%. Половина заболевших детей школьного возраста. Среди школьников заболеваемость снизилась на 6,8%: зарегистрирован 3 271 случай».

Также отмечается, что в медицинские учреждения доставили 1 280 человек, из них 81 ребенок.

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