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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как определить, правильно ли человек постится

Митрополит Антоний рассказал, как определить, правильно ли человек постится

Александра Кудрявцева
16.03.21 15:30
358
Митрополит Антоний рассказал, как определить, правильно ли человек постится

Главное: Чистое сердце и мир в душе — маркер, который точно указывает, что человек правильно соблюдает пост.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Есть один маркер, который точно указывает, всё ли мы верно делаем. Маркер этот — наш мирный дух. Мирным духом может быть лишь человек с чистым сердцем, без злых помыслов. Цель любого поста — приблизиться к Богу, к Своему Спасителю и Творцу», — отметил владыка.

Он напомнил, что стать ближе к Богу может только тот, кто чист сердцем.

«Приближение — это духовное прозрение, видение Божественного плана. В заповедях блаженств сказано, кто может видеть Божественное: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Следовательно, только те, кто не пускает в свою душу зло ни под каким предлогом, ни на уровне помыслов, ни на уровне мыслей, по-настоящему постится, идет правильным путем», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что телесные ограничения способствуют духовному возрастанию.

«Телесное воздержание помогает духовной борьбе. В человеческом организме восстанавливается гармония: дух, душа и тело настраиваются на одну волну и действуют в унисон; такой настрой позволяет человеку преодолевать то, с чем ранее у него не получалось справляться. Безусловно, все это происходит с Божьей помощью и Божьим благословением», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как соблюдать Великий пост, чтобы он принес пользу.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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