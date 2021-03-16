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Новости > Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации

Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации

Александр Панько
16.03.21 13:24
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Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации

Главное: В Украине производителей вакцин могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок.

Детали: Кабинет министров Украины предложил освободить производителей вакцин и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект № 5247 сегодня поступил на рассмотрение парламента.

В качестве инициатора указывается премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как говорится в пояснительной записке, «с учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин».

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

По состоянию на начало марта, в Украине было зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах. При этом прививку от коронавируса получили почти 10 тысяч человек.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, медицина, здоровье, прививка, вакцинация, коронавирус, COVID-19, Денис Шмыгаль, вакцина от коронавируса

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