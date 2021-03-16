Пьяная учительница в Тернополе избила семиклассника головой об стену

Главное: В Тернополе нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7 класса. Она била школьника головой об стену.

Детали: На уроке физкультуры в тернопольской гимназии им. Ивана Франко учительнице не понравилось, что один из школьников якобы сказал ей что-то обидное. Как сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и стала бить парня головой о стену.

На детский крик сбежались учителя, дирекция и выломали двери.

В комментарии изданию директор гимназии Анатолий Крыжановский подтвердил информацию об инциденте: «Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие». Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает«, — добавил он, подчеркнув, что детали сможет рассказать позже.

При этом, по словам представителя Национальной полиции в Тернопольской области Сергея Крета, полицию на место происшествия не вызывали «и в учебном заведении самостоятельно все решили».

«Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас устанавливать», — заключил Крета.

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