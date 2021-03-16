Россия посоветовала своим космонавтам на орбите найти утечку воздуха при помощи «конфетти»

Главное: Российские космонавты попытаются установить место утечки воздуха на МКС при помощи нескольких десятков небольших клочков бумаги.

Детали: Космонавты решили найти утечку воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции при помощи небольших бумажных полосок. Как сообщает Lenta.ru, центр управления полетами в Подмосковье обратился к космонавту Сергею Рыжикову с предложением установить друг напротив друга две камеры в отсеке, где была обнаружена утечка, и разбросать там около 40-50 бумажек размером не более сантиметра.

По задумке, клочки начнут двигаться к тому месту, где происходит утечка.

В тему: В середине января 2021 года российские космонавты, едва не оставшись на Международной космической станции без продуктов питания и воздуха, обнаружили микротрещину в обшивке модуля «Звезда».

Напомним: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.