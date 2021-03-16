Киев и Винницкая область рискуют попасть в красную карантинную зону

Главное: В Киеве и Винницкой области растет заболеваемость COVID-19. Риски оценил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Киеве и Винницкой области. Он рассказал о рисках.

Чиновник сообщил, что «в Киеве и Винницкой области достаточно напряженная ситуация, эти регионы ближе всего к переходу к красной зоне карантина».

Он добавил: «Хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона».

Информируется также о следующем: «За прошлую неделю выявили 60 748 новых случаев COVID-19, что почти на шесть тысяч больше по сравнению с предыдущей неделей. Мы провели 395 тысяч тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами. На минувшей неделе госпитализировали 22 514 человек, на предыдущей было примерно 21 тысяча госпитализаций».

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