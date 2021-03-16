В одной из киевских больниц произошло самоубийство

Главное: В Киеве произошло самоубийство. Оно случилось в одной из больниц.
Детали: В украинской столице произошло громкое ЧП. О нем сообщает «Киев оперативный».
Информируется, что из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 по улице Соломенская, 17, выпрыгнула женщина.
Увы, она погибла на месте – спасти ее не удалось.
Известно, что погибшая была 1949 года рождения.
Сейчас правоохранительные органы проверяют все подробности инцидента.
В тему: В Киеве еще одна девушка выбросилась из окна. Спасти ее не удалось.