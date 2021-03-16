Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 264 человека

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали 264 человека. Выявлено еще 9 642 больных.

Детали: COVID-19 в Украине набирает обороты. Данные на вторник, 16 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 9 642 случая заразы. Уточняется, что среди заболевших 474 ребенка и 313 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 005 больным, а выздоровели 6 202 человека.

Проведено 76 509 тестов: методом ПЦР – 38 738, методов ИФА – 18 275, экспресс-тестов на антиген – 19 496.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области – 1 065. 999 человек заболели в Киеве, а 924 – в Винницкой области.

Жертвами заразы за сутки стали еще 264 человека. С начала пандемии умерли 28 697 людей.

За все время в Украине заболели 1 477 190 человек, а выздоровели 1 232 209 людей.

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