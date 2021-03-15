Украинские школы могут вернуться на дистанционку

Главное: В Украине школьников и студентов могут отправить на дистанционное обучение. Также учебным заведениям рекомендуют продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

Детали: В регионах «желтой» и «оранжевой» зон карантина рекомендуют отправить учеников и студентов на дистанционное обучение. Остаться на очном могут только классы начальной школы. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он заявил, что рекомендуется отправить на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, студентов колледжей и училищ, а также вузов.

По состоянию на 15 марта, «оранжевая» зона теперь состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в «желтой» зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

Также Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

«Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах», — говорится в сообщении.

Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

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