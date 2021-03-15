Главсанврач Украины заразился коронавирусом после прививки

Главное: Главсанврач Виктор Ляшко ушел на больничный из-за заболевания COVID-19. Это произошло на 13-й день после вакцинации от коронавируса.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном в связи с диагностированием у него коронавирусного заболевания COVID-19. На своей странице в Facebook он сообщил, что это произошло на 13 день после вакцинации, «когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован».

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением», — написал он, выразив убеждение в том, что благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений.

В тему: Ранее Ляшко сообщил, что почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине.