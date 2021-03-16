Илон Маск официально стал королем

Главное: Илон Маск придумал себе титул. Теперь он официально технокороль Tesla.

Детали: Миллиардер Илон Маск продолжает эпатировать публику. Генеральный директор Tesla официально сменил название своей должности.

Как сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США, теперь Илон Маск фигурирует в документах как «технокороль» (Technoking).

Кроме этого финансовый директор Зак Киркхорн именуется теперь как «мастер монеты» (Master of Coin), что является отсылкой к популярной книге «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

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