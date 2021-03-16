Ватикан достаточно неожиданно выступил против однополых браков

Главное: Ватикан осудил однополые браки. Появилось резонансное заявление.

Детали: Ватикан очень даже неожиданно выступил против однополых браков. Появилось резонансное заявление Конгрегации доктрины веры.

Так, в опубликованном документе сказано: «В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении таких пар. Но ответ на вопрос, обладает ли церковь полномочиями для их благословения, отрицательный».

Информируется: «По учению католической церкви, даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака, существующего между мужчиной и женщиной, рождающего новую жизнь».

Отмечается: «Церковь должна принимать и заботиться о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые хотят расти в вере и получить помощь в понимании воли Божьей в их жизни. Церковь не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его частью своего мироздания».

Ранее мы писали, что Ватикан скатывается в язычество.

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