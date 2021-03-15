Почти две сотни вакцин оказались безвозвратно утеряны в процессе вакцинации

Главное: Почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине. При этом, по подсчетам главсанврача Виктора Ляшко, успешно использованы почти 50 тыс. доз.

Детали: С начала вакцинации от коронавируса в Украине не были использованы по назначению 199 доз вакцины. Как рассказал в интервью «Украинской правде. Жизнь» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения делает «все возможное для того, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно».

«Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что-то. В среднем мы говорим о 199 дозах», — рассказал Ляшко, добавив, что успешно использованы 47740 доз вакцины.

«Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, когда понимаем глобальный дефицит, то чтобы не терять эти дозы, мы предложили вакцинироваться избыточными дозами», — заключил он.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.

26 февраля были зафиксированы первые осложнения.

1 марта 2021 года более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

2 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield. Первую дозу препарата он получил вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Донецкой области.