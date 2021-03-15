Главные новости за 15 марта 2021 года

- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк допускает, что скоро в стране будет введен новый жесткий локдаун.
- Коронавирус в Украине унес 130 жизней. Заразились еще 6 792 человека.
- Журналиста и народного депутата Александра Дубинского исключили из рядов партии «Слуга народа», в качестве представителя которой он был избран в Верховную Раду.
- ДТП с двумя погибшими произошло в Киеве. Появилось видео с места аварии.
- Болгария откроет границы для туристов. Названа дата.
- Снегопады обрушились на США. Появилось видео стихии.