В руководстве Верховной Рады оценили вероятность нового жесткого локдауна

Главное: Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк допускает, что скоро в стране будет введен новый жесткий локдаун.

Детали: Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк предлагает срочно провести общее заседание парламента и правительства либо Совета национальной безопасности и обороны Украины для наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Как сообщает «Интерфакс-Украина», по ее мнению, вероятность такого локдауна очень высокая.

«Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное общее заседание правительства и Верховной Рады, или, возможно, более эффективные механизмы — это заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу. Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока», — заявила Кондратюк.

При этом, по ее убеждению, на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране, «всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей».

В тему: По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, если более 13 областей перейдут в «красную» зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун.